Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kalmar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kalmar präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kalmar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,667 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,700 EUR je Aktie gewesen.
Kalmar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 446,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 EUR im Vergleich zu 2,55 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden EUR, gegenüber 1,74 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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