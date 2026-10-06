Kaiser Aluminum CorpShs Aktie 2568514 / US4830077040
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kaiser Aluminum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kaiser Aluminum lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kaiser Aluminum ein EPS von 2,38 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 43,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 843,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,79 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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