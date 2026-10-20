Erste Schätzungen: Jyothy Laboratories stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jyothy Laboratories lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,40 INR je Aktie gegenüber 2,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,36 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Jyothy Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,53 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 INR, gegenüber 9,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 30,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,44 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch