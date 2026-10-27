Erste Schätzungen: JX präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JX präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 29,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JX 29,47 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3.378,80 Milliarden JPY gegenüber 2.821,95 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 175,98 JPY im Vergleich zu 96,18 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 13.107,35 Milliarden JPY, gegenüber 11.765,47 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch