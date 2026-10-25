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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JX Advanced Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JX Advanced Metals gibt voraussichtlich am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 45,07 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 73,55 Prozent erhöht. Damals waren 25,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,64 Prozent auf 265,91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 205,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 191,07 JPY, gegenüber 112,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1.065,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 884,64 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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