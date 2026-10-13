Erste Schätzungen: Juewei Food stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Juewei Food veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,110 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,29 Prozent verringert. Damals waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 7,23 Prozent auf 1,34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Juewei Food noch 1,44 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,517 CNY, gegenüber -0,310 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 5,57 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,43 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch