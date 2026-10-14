JTEKT Aktie 762346 / JP3292200007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JTEKT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JTEKT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 487,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,35 JPY, gegenüber 37,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1.975,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.924,95 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu JTEKT Corp. O.N.
|
06:21
|Erste Schätzungen: JTEKT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: JTEKT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: JTEKT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu JTEKT Corp. O.N.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.