JSW Steel Aktie 35154020 / INE019A01038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: JSW Steel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JSW Steel wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,62 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JSW Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 6,66 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JSW Steel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 498,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 451,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 60,94 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 91,43 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.019,26 Milliarden INR, gegenüber 1.826,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu JSW Steel Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: JSW Steel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: JSW Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: JSW Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: JSW Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: JSW Steel informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JSW Steel Ltd Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.