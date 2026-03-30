JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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30.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JPMorgan Chase stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das sind die Erwartungen der Analysten an JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase wird voraussichtlich am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JPMorgan Chase ein EPS von 5,07 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 68,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei JPMorgan Chase für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,75 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 USD, gegenüber 20,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 194,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 279,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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