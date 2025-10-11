Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a Aktie

11.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a
18.41 CNY 0.27%
Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A wird voraussichtlich am 25.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,240 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden CNY gegenüber 1,31 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,926 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,14 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,96 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

