Jones Lang Lasalle Aktie 485418 / US48020Q1076
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jones Lang Lasalle stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jones Lang Lasalle präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,11 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,61 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Jones Lang Lasalle nach den Prognosen von 8 Analysten 7,24 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,51 Milliarden USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 25,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 29,05 Milliarden USD, gegenüber 26,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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