John Wiley & Son b Aktie 986441 / US9682233054
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01.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Wiley Sons B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
John Wiley Sons B wird voraussichtlich am 16.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John Wiley Sons B ein EPS von 1,25 USD je Aktie vermeldet.
John Wiley Sons B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 450,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,68 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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