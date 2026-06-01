Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’543 0.3%  SPI 19’158 0.4%  Dow 51’032 0.7%  DAX 25’105 0.1%  Euro 0.9107 -0.3%  EStoxx50 6’051 -0.1%  Gold 4’542 1.1%  Bitcoin 57’273 -0.5%  Dollar 0.7810 -0.4%  Öl 92.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs
UMG-Aktie: Universal Music Group lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab
Lufthansa-Aktie: Swiss schlachtet zwei Airbus A220-100 als Ersatzteillieferanten aus
UBS-Aktie: EFD legt Rekurs gegen Freispruch von Ex-CS-Risikochefin Lara Warner ein
Epic Suisse-Aktier: Lausanner Geschäftsliegenschaft mit Gewinn verkauft
Suche...

John Wiley & Son a Aktie 986440 / US9682232064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: John Wiley Sons A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

John Wiley & Son a
36.20 EUR 1.12%
Kaufen Verkaufen

John Wiley Sons A präsentiert in der voraussichtlich am 16.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 442,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei John Wiley Sons A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 450,0 Millionen USD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,68 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!