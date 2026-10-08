John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs Aktie 48131529 / SE0012481364
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: John Mattson Fastighetsforetagen Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
John Mattson Fastighetsforetagen Registered wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,820 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll John Mattson Fastighetsforetagen Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 184,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,54 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,22 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 720,5 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 673,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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