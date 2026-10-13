John Marshall Bancorp Aktie 35918134 / US47805L1017
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Marshall Bancorp legt Quartalsergebnis vor
John Marshall Bancorp wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass John Marshall Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.
John Marshall Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 72,9 Millionen USD, gegenüber 114,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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