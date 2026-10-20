Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie 113133115 / KYG651631007
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Joby Aviation gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,249 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 72,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Joby Aviation für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 39,0 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,890 USD, gegenüber -1,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 122,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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