JMDC Aktie 51110246 / JP3386690006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JMDC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
JMDC stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 26,38 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 21,56 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 18,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,69 Milliarden JPY gegenüber 12,36 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 114,57 JPY, während im vorherigen Jahr noch 103,44 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,42 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 50,46 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu JMDC Inc. Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: JMDC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: JMDC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: JMDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: JMDC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: JMDC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu JMDC Inc. Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.