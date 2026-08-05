Jl Mag Rare-Earth Aktie 115773589 / CNE1000055Y4
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jl Mag Rare-Earth präsentiert Quartalsergebnisse
Jl Mag Rare-Earth wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,244 HKD je Aktie gegenüber 0,110 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 68,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden HKD. Dementsprechend geht der Experte bei Jl Mag Rare-Earth für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,19 Milliarden HKD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 0,560 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,50 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,36 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|Erste Schätzungen: Jl Mag Rare-Earth präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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