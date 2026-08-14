Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Aktie 25472964 / CNE100001W51
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,131 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute noch 0,050 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,10 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute einen Umsatz von 819,9 Millionen CNY eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,366 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,340 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 4,23 Milliarden CNY, gegenüber 4,09 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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