Erste Schätzungen: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,620 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,490 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,27 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 CNY je Aktie, gegenüber 2,04 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 13,79 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 10,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch