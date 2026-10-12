Jiangsu Cnano Technology a Aktie 49892066 / CNE100003P90
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Cnano Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Cnano Technology A wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,350 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 59,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Jiangsu Cnano Technology A 0,220 CNY je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 54,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 537,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 347,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 CNY, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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