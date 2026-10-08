Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Changjiang Electronics Technology präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,442 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Changjiang Electronics Technology 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Jiangsu Changjiang Electronics Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,09 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,870 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,98 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 38,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch