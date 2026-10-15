Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie 58397992 / CNE100005568
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,628 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 566,6 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 97,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A 286,8 Millionen CNY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,10 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,24 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,15 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.08.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)