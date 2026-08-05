Jiang Su Etern Aktie 713460 / CNE000000T83
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiang Su Etern öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jiang Su Etern lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,175 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiang Su Etern noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Jiang Su Etern mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 78,70 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,886 CNY, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 8,23 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,28 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
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