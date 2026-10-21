JFrog Aktie 56801627 / IL0011684185
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JFrog legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JFrog wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,232 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JFrog ein EPS von -0,140 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JFrog in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 165,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 136,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,980 USD im Vergleich zu -0,620 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 651,9 Millionen USD, gegenüber 531,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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