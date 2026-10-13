Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jeronimo Martins SGPS wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,68 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,65 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 43,09 Milliarden USD im Vergleich zu 40,62 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch