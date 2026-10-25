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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JBS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JBS stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,283 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JBS noch 0,560 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,59 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,719 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 92,93 Milliarden USD, gegenüber 86,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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