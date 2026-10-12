Japan Exchange Group Aktie 1804015 / JP3183200009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Japan Exchange Group, lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Japan Exchange Group, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 27,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,04 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 40,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 106,27 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 76,81 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 259,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 199,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Japan Exchange Group, Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Japan Exchange Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Japan Exchange Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Japan Exchange Group, Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.