Japan Aviation Electronics Industry Aktie 762144 / JP3705600009
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Aviation Electronics Industry informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Aviation Electronics Industry gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 28,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Japan Aviation Electronics Industry 33,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Japan Aviation Electronics Industry im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 62,64 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 108,58 JPY, gegenüber 104,87 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 243,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 227,87 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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