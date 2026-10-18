Erste Schätzungen: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airlines wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 87,11 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 90,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,16 Prozent auf 564,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airlines noch 512,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 208,95 JPY aus. Im Vorjahr waren 306,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2.197,48 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.012,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch