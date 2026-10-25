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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: James River Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
James River Group wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,172 USD aus. Im letzten Jahr hatte James River Group einen Verlust von -0,020 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll James River Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 134,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte James River Group 172,7 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,703 USD je Aktie, gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 540,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 687,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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