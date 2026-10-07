Jakks Pacific Aktie 55995122 / US47012E4035
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jakks Pacific vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jakks Pacific gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 226,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,860 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 599,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 570,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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