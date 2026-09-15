Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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15.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jabil Circuit öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jabil Circuit wird voraussichtlich am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,06 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 104,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,99 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,69 Milliarden USD gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,76 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 35,03 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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