J2 Global Aktie 14502324 / US48123V1026
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J2 Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
J2 Global wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte J2 Global ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,80 Prozent auf 295,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte J2 Global noch 363,7 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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