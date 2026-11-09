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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J M Smucker verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
J M Smucker lädt voraussichtlich am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.
15 Analysten schätzen, dass J M Smucker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll J M Smucker nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 2,26 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,33 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,83 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 8,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,05 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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