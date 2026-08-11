Erste Schätzungen: J M Smucker gewährt Anlegern Blick in die Bücher

J M Smucker stellt voraussichtlich am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte J M Smucker -0,410 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,78 Milliarden USD, gegenüber 9,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch