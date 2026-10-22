Iyogin Holdings Aktie 119034212 / JP3149700001
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iyogin legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Iyogin wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 93,54 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Iyogin noch ein Gewinn pro Aktie von 42,49 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 34,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 51,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 316,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 253,96 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 145,50 Milliarden JPY, gegenüber 231,73 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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