Iveco Aktie 114851446 / NL0015000LU4
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iveco gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Iveco wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,080 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Iveco 0,110 EUR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,35 Milliarden EUR gegenüber 3,12 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,709 EUR, gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 14,13 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 13,43 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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