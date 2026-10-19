Ivanhoe Mines Aktie 22252140 / CA46579R1047
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ivanhoe Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ivanhoe Mines wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,068 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ivanhoe Mines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 281,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 178,2 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 829,0 Millionen USD, gegenüber 617,1 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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