ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ITT präsentiert Quartalsergebnisse
ITT wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,62 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,42 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 41,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ITT einen Umsatz von 999,1 Millionen USD eingefahren.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,53 Milliarden USD, gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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