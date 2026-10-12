Itron Aktie 941538 / US4657411066
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Itron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Itron wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen, dass Itron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.
Itron soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 595,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,42 USD, gegenüber 6,50 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,39 Milliarden USD im Vergleich zu 2,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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