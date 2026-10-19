Erste Schätzungen: Itau Unibanco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Itau Unibanco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,226 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 50,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,902 USD je Aktie, gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 38,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 77,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch