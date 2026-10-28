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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IONOS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
IONOS stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,504 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 311,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 350,9 Millionen EUR gegenüber 85,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden EUR, gegenüber 1,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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