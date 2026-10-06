Inwido AB Aktie 25461396 / SE0006220018
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Inwido AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Inwido AB wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,57 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,65 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,69 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,22 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,77 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,87 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 10,41 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 9,00 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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