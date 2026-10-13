Erste Schätzungen: Invitation Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Invitation Homes veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Invitation Homes 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 738,5 Millionen USD gegenüber 694,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch