Invisio Communications AB Aktie 1887072 / SE0001200015
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Invisio Communications AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Invisio Communications AB öffnet voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,882 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Invisio Communications AB nach den Prognosen von 8 Analysten 414,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 291,3 Millionen SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 SEK, während im vorherigen Jahr noch 4,72 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,74 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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