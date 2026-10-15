Erste Schätzungen: Invisio Communications AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Invisio Communications AB öffnet voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,882 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Invisio Communications AB nach den Prognosen von 8 Analysten 414,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 291,3 Millionen SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 SEK, während im vorherigen Jahr noch 4,72 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,74 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch