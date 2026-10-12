Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Invesco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Invesco wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,740 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,54 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Invesco noch 1,66 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,45 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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