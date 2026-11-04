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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intuit legt Quartalsergebnis vor
Intuit öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.
24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intuit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,59 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intuit in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 4,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 22,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,46 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Intuit Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Intuit am 04.11.2026
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