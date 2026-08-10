Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intuit legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Intuit wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,54 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 162,22 Prozent erhöht. Damals waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Intuit für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,28 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 23,83 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,67 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 21,37 Milliarden USD, gegenüber 18,83 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
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