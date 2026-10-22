Erste Schätzungen: inTest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

inTest veröffentlicht voraussichtlich am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,120 USD aus. Im letzten Jahr hatte inTest einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll inTest in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 34,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,467 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 139,3 Millionen USD, gegenüber 113,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch